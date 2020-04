Wer auf der sicheren Seite stehen will, bleibt an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

74,90 EUR +3,03% (28.04.2020, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

76,80 EUR +4,75% (28.04.2020, 09:19)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (28.04.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Eine starke Chipnachfrage habe Siltronic im ersten Quartal gestützt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Schlussviertel 2019 nur leicht gesunken. Auch beim Ergebnis habe der Hersteller von Halbleiterwafern über den Erwartungen der Analysten gelegen. Das Coronavirus habe bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf den operativen Gewinn gehabt. Die Anfang März veröffentlichte Jahresprognose mit zwei möglichen Szenarien gelte weiterhin. Auch an der Dividende werde festgehalten.Das hätte schlimmer kommen können: Zwar seien die Durchschnittserlöse im ersten Quartal leicht gesunken, doch habe ein Anstieg der verkauften Waferfläche das fast ausgeglichen, habe Siltronic mitgeteilt. Der Umsatz sei daher im abgelaufenen ersten Quartal im Vergleich zum Schlussviertel 2019 um nur 1,4 Prozent auf rund 300 Millionen Euro gefallen. In der Chipindustrie seien wegen teils deutlicher Geschäftsschwankungen Vergleiche mit dem Vorquartal üblich.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei wegen der niedrigeren Durchschnittserlöse um 6,4 Prozent auf 84,2 Millionen Euro gesunken. Mit beiden Kennziffern habe das Unternehmen über den durchschnittlichen Markterwartungen gelegen. Wegen einer geringeren Steuerbelastung sei der Überschuss sogar leicht auf 46 Millionen Euro gestiegen.Der Hersteller von Halbleiterwafern für die Chipindustrie halte trotz der Corona-Krise an der Dividende fest. Es sollten weiter etwa 40 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Konzerngewinns ausgeschüttet werden. Der Hauptversammlung werde daher wie geplant eine Dividende von 3,00 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die verschobene Hauptversammlung solle am 26. Juni rein online, also ohne physische Aktionärspräsenz, abgehalten werden. Aktionäre könnten die Veranstaltung dann im Internet verfolgen.Die am 9. März veröffentlichte Jahresprognose mit zwei möglichen Szenarien gelte weiterhin: Sollten sich keine größeren Auswirkungen aufgrund von Corona ergeben, rechne das Unternehmen für 2020 mit einem leichten Absatzwachstum, allerdings bei rückläufigen Durchschnittserlösen. Die EBITDA-Marge würde dann leicht unter dem Vorjahr liegen. Der Netto-Mittelzufluss solle sich in diesem Szenario auf dem Niveau von 2019 bewegen.Sollte sich das Coronavirus weiter ausbreiten, könnte das Absatzvolumen dagegen unter dem Vorjahr liegen. Voraussichtlich würden dann auch die EBITDA-Marge und der Netto-Mittelzufluss deutlich unter dem Vorjahr liegen, als eine Marge von 32,2 Prozent sowie ein Netto-Cashflow von rund 81 Millionen Euro erzielt worden seien. Zur Erinnerung: 2019 sei der Umsatz um fast 13 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro gesunken und das EBITDA um etwas mehr als 30 Prozent auf 409 Millionen Euro abgesackt.Ein Fazit falle schwer, da die Auswirkungen der Corona-Krise aktuell nicht genau beziffert werden könnten - weder auf die Weltwirtschaft noch auf den Waferhersteller im Detail. "Der Aktionär" sei für die Aktie aber unverändert positiv gestimmt und sehe - vor allem mittelfristig - weiteres Kurspotenzial. Anleger sollten sich bei einem Investment aber auf einen volatilen Kursverlauf und scharfe Rücksetzer einstellen. Komme bei DAX und Co noch eine neue Abwärtswelle, sichere ein enger Stopp ab.