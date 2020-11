XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol Deutschland: WAF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SSLLF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (19.11.2020/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siltronic: Ausbruch aus der Konsolidierungsformation bestätigt - ChartanalyseDie Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol Deutschland: WAF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SSLLF) markierte im März 2018 ein Allzeithoch bei 160,55 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei die Siltronic-Aktie bis auf ein Tief bei 49,03 EUR im Juni 2019 abgestürzt. Am 23. März 2020 habe der Wert intraday unter diesem Tief notiert, sei aber im Tagesverlauf nach oben gedreht. Anschließend sei eine Rally gestartet, die am 8. Juni zu einem Hoch bei 101,35 EUR geführt habe und knapp unterhalb des Abwärtstrends seit August 2018 zu Ende gegangen sei. Nach diesem Hoch habe die Aktie ausführlich konsolidiert. Am 9. November sei der Ausbruch aus dieser Konsolidierungsformation gelungen. In den letzten drei Handelstagen habe der Wert auch über dem Abwärtstrend seit August 2018 geschlossen, der aktuell bei 92,40 EUR liege.Dieser Trendbruch bestätige den Ausbruch aus der Konsolidierungsformation. Bereits damit habe sich die Siltronic-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 101,35 EUR oder sogar 112,25 EUR verschafft. Sollte die Aktie allerdings wieder in die Konsolidierungsformation ab Juni zurückfallen, wofür aktuell ein Tagesschlusskurs unter 86,96 EUR notwendig wäre, dann würde Abgaben bis 75,36 oder sogar bis 68,98 EUR drohen. (Analyse vom 19.11.2020)Börsenplätze Siltronic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:92,68 EUR +0,24% (19.11.2020, 08:29)