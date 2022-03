Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im SDAX und im TecDAX gelistet. (10.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Jefferies habe gestern bei Siltronic nach der Vorlage der endgültigen Zahlen und dem Ausblick auf das laufende Jahr den Anfang gemacht. Die Experten hätten ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Waferhersteller mit Ziel 160 Euro bestätigt. Heute würden weitere Analysten nachlegen. Trotz der insgesamt optimistischen Einschätzungen falle der Titel nach dem gestrigen Kurssprung aber wieder deutlich zurück.Für die Strategen von ODDO BHF bleibe Siltronic ein Outperformer. Sie sähen die Aktie nach Vorlage der neuen Daten bei 160 Euro (bislang: 165 Euro) fair bewertet.Die Investmentbank Stifel habe die Einstufung für Siltronic nach finalen Jahreszahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Ein guter Ausblick auf das Jahr 2022 paare sich bei dem Waferhersteller für die Chipindustrie mit einer günstigen Bewertung der Aktien, so Analyst Jürgen Wagner.Die Deutsche Bank ("hold") habe das Kursziel von 145 auf 110 Euro gesenkt. Analyst Robert Sanders habe sein Bewertungsmodell für den Waferhersteller an dessen weitere Unabhängigkeit angepasst, nachdem die Übernahme durch GlobalWafers gescheitert sei. Die Jahreszahlen 2021 hätten für die Zukunft mehr Klarheit geschaffen.Das Fazit des "Aktionär" habe Bestand: Ausblick und Zahlen würden passen. Beruhige sich das Marktumfeld in den kommenden Wochen wieder, dann sollte die erneut in dreistellige Kursregionen vorstoßen können. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Siltronic befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.