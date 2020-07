Kursziel

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 90,00 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 27.07.2020 80,00 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 09.07.2020 92,00 Neutral UBS AG David Mulholland 09.07.2020 84,00 Halten NORD/LB Thorsten Strauß 05.06.2020 83,00 Hold Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 07.05.2020 75,00 Hold Berenberg Bank Gustav Froberg 30.04.2020

XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

86,24 EUR +0,54% (28.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

85,96 EUR -1,01% (28.07.2020, 20:10)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (29.07.2020/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 92,00 oder 75,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG wird am 30. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für den Titel auf "neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Unternehmen aus dem europäischen Technologie-Hardware-Segment dürften insgesamt solide Quartalszahlen vorlegen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am 9. Juli vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei der Sektor relativ hoch bewertet und die Berechenbarkeit der weiteren Geschäftsentwicklung immer noch gering.Die Deutsche Bank hingegen hat das Kursziel für Siltronic vor Zahlen von 65 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "hold" belassen. Die Endmärkte deuteten ein U-förmige Erholung - also eine sich länger hinziehende Erholung - hin, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am 9. Juli vorliegenden Branchenstudie. Investoren schauten aber auch schon stark auf die 2021 und 2022 erwartete Erholung. In diesem Umfeld könnte ein Blick auf Werte lohnen, die von der Erholung profitieren würden, statt auf die eher defensiven Branchentitel. Der Analyst habe auf Infineon, ST Micro und Dialog Semi verwiesen. Bei Halbleiterausrüstern ziehe er strukturelle Wachstumsstories wie ASM International und AIXTRON schon hoch bewerteten Aktien wie ASML vor.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: