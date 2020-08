Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Siltronic-Aktie

(EUR) Rating

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 83,00 Halten NORD/LB Thorsten Strauß 05.08.2020 72,00 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 03.08.2020 80,00 Hold Berenberg Bank Gustav Froberg 31.07.2020 90,00 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 31.07.2020 86,00 Neutral UBS AG Francois-Xavier Bouvignies 31.07.2020



Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

78,04 EUR +0,75% (13.08.2020, 21:34)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

77,50 EUR +0,39% (13.08.2020, 17:35)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (13.08.2020/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 90,00 oder 72,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG hat am 30. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2020 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Juli zu entnehmen ist, hätten das ungebrochene Wachstum des Cloud-Computing und der Trend zum Homeoffice den Chipzulieferer Siltrionic während der Corona-Krise gestützt. So hätten Chipkonzerne, die die Wafer von Siltronic weiterverarbeiten würden, zuletzt von der Nachfrage nach IT-Diensten und Speicherplatz im Internet profitierten.Der Umsatz von Siltronic sei im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel um 7,7 Prozent auf 323,1 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 19 Prozent auf 100,4 Millionen Euro gestiegen und unter dem Strich sei mit 60,8 Millionen Euro fast ein Drittel mehr hängen geblieben als zum Jahresstart.Für das zweite Halbjahr gebe sich Konzernchef Christoph von Plotho aber angesichts der Corona-Unsicherheiten vorsichtig und rechne mit einem leichten Auftragsrückgang gegenüber dem ersten Halbjahr. Der Umsatz dürfte 2020 im mittleren einstelligen Prozentbereich fallen, bei anhaltender Schwäche des US-Dollar noch etwas deutlicher. Die EBITDA-Marge dürfte zudem im mittleren einstelligen Prozentbereich unter 2019 liegen, ergänzt die dpa-AFX.Die niedrigste Kursprognose für Siltronic kommt hingegen von der Deutschen Bank. Der dort zuständige Analyst Robert Sanders hat das Kursziel für die Aktie des Waferherstellers nach Zahlen für das 2. Quartal von 80 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen. Da die auf die Autoindustrie ausgerichteten Chipkonzerne ihre Lagerbestände in der Corona-Krise aufgrund der Furcht vor Lieferengpässen aufgestockt hätten, könnte für den Wafer-Hersteller nun erst einmal Gegenwind erwachsen, schrieb Sanders in einer am 3. August vorliegenden Studie. Die Nachfrage müsse nun zunächst zu den Lagerbeständen aufschließen, die erst einmal verringert werden müssten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siltronic-Aktie?