Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (07.05.2019/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siltronic: 90-EUR-Marke auf der Wunschliste - ChartanalyseAm vergangenen Freitag führten die von Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vorgelegten Quartalszahlen zu Käufen in der Aktie, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dem damit verbundenen Versuch, die seit Mitte April laufende bullische Flaggenformation nach oben zu verlassen, hätten jedoch die Äußerungen Trumps am Wochenende einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Aktienkurs habe gestern deutlich nachgegeben, jedoch hätten die Käufer immerhin den Unterstützungsbereich um 84,75 EUR erfolgreich verteidigen können.Um weiteres Aufwärtspotenzial in Siltronic freizumachen, müssten die Kurse nachhaltig über ca. 90 EUR ansteigen. Anschließend hätte man noch bis hin zu knapp 100 EUR einige Widerstände vor der Nase und könnten auch diese überwunden werden, würden sich Chancen in Richtung 110 EUR eröffnen. Dort treffe man auf einen mittelfristigen Entscheidungsbereich. Unkritisch dürfe die Siltronic-Aktie aber nicht bewertet werden. So würden beispielsweise die relative Schwäche seit Januar und der immer noch stattfindende Handel unterhalb des EMA 200 einige Risiken bergen. Sollte sich diese kurzfristig nach unten entladen, seien Abgaben zum Support bei 75 EUR einzuplanen. (Analyse vom 07.05.2019)