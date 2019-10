Kursziel

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 62,00 Neutral UBS AG David Mulholland 07.10.2019 83,00 Buy HSBC Richard Schramm 27.09.2019 66,00 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 07.08.2019 60,00 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 29.07.2019 62,00 Hold Berenberg Bank Gustav Froberg 26.07.2019

Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (23.10.2019/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 83,00 oder 60,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG wird am 24. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2019 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der britischen Investmentbank HSBC: Der dort zuständige Analyst Richard Schramm hat die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die deutschen mittelständischen Industrieunternehmen unterschieden sich bei immateriellen Anlagewerten massiv in puncto Größe und Qualität, schrieb Schramm in einer Vergleichsstudie vom 27. September. Daraus resultierten entsprechend differente Risiken bei Wertminderungen. Zu den in dieser Hinsicht risikoreichsten Firmen zähle der Experte GEA, Norma und KION. Die geringsten Risiken würden demnach Siltronic, RATIONAL und Klöckner & Co aufweisen.Dagegen eine der niedrigsten Kursprognosen für Siltronic stammt von UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für die Aktie auf "neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Aussichten für die allgemeine Nachfrage in der europäischen Hardware-Branche blieben flau, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Waferproduzent Siltronic dürfte wegen des Abbaus von Lagerbeständen seiner Kunden weiterhin Gegenwind erhalten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: