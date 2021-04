Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle geben heute nach, wobei Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) der größte Nachzügler ist, so die Experten von XTB.



Der Silberpreis falle heute um mehr als 1%, da der USD auf breiter Front stärker werde. Die Edelmetalle könnten am Abend volatiler werden, wenn das FOMC um 20:00 Uhr seine geldpolitische Entscheidung bekannt gebe. Die Pressekonferenz von FED-Chef Powell um 20:30 Uhr könnte die Märkte noch stärker bewegen.



Ein Blick auf Silver im D1-Chart zeige, dass der Preis nach dem gescheiterten Versuch, über die Widerstandszone um die 26,40-Dollar-Marke auszubrechen, zurückgehe. Zu beachten sei, dass die jüngste Preisentwicklung darauf hindeute, dass sich ein inverses SKS-Muster herausbilden könnte. Das oben erwähnte Niveau von 26,40 Dollar scheine die Nackenlinie zu sein. Sollte Silver bis in den Bereich von 25 Dollar zurückfallen und sich von dort aus erholen, würde die rechte Schulter ausgebildet werden. Das mögliche Ziel dieses Musters sei im Bereich von 29,00 Dollar zu finden. Andererseits sollte man bedenken, dass das inverse SKS-Muster ungültig wäre, wenn Silber sich vom heutigen Rückgang erhole und über den Bereich von 26,40 Dollar ausbreche. (28.04.2021/ac/a/m)



