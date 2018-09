Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Monaten stark abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Rückfall unter die 16,20 USD habe ein Verkaufssignal ausgelöst, welches zunächst bis zur Unterstützung bei 15,20 USD, später bis 14,37 USD geführt habe. Nach einer moderaten Stabilisierung über diesem Niveau sei es zuletzt auf neue Tiefs zurückgegangen.



Die Abwärtsbewegung sei bei Silber weiterhin intakt. Es biete sich mit dem Rückfall unter 14,37 USD auch gleichermaßen ein Rückfall unter den inneren langfristigen Abwärtstrend, was den Weg nach unten weiter öffne. Abgaben bis 13,65 USD und darunter bis 13,00 USD seien möglich. Eine Bodenbildung bleibe weiter abzuwarten. Sollte es Silber gelingen, sich noch kurzfristig über 14,60 USD zu bewegen, könnte eine Erholung in Richtung der 15,00-15,20 USD einsetzen. (11.09.2018/ac/a/m)