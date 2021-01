"Es war ein wilder Handel bei First Majestic", sage Markus Bußler. Zunächst sei das Papier im europäischen Handel bereits um 50 Prozent nach oben geschossen. In den USA sei dann der Handel sogar für rund 30 Minuten unterbrochen worden. Im Anschluss seien die Gewinne dahingeschmolzen. Doch zum Handelsende sei noch einmal Kaufdruck aufgekommen und das Papier habe über 20 Prozent im Plus geschlossen. Nachbörslich habe die Aktie dann noch einmal über zehn Prozent zulegen können.



Aber First Majestic Silver sei nicht die einzige Silberaktie gewesen, die gestern profitiert habe. Auch andere Papiere wie etwa Fortuna Silver (ISIN CA3499151080/ WKN A0ETVA), Pan American Silver (ISIN CA6979001089/ WKN 876617) oder auch Endeavour Silver (ISIN CA29258Y1034/ WKN A0DJ0N) hätten in dem Hype steigen können. Die Frage sei natürlich: Wie lange sei der Atem der Reddit-Gemeinde? Der Silbermarkt sei um einiges größer als eine Aktie wie beispielsweise GameStop. Und der Terminmarkt bei Silber sei ein weiteres Hindernis. "Das Problem dabei ist, dass der Handel an der Comex und am London Bullion Markt transparent ist wie eine Schrankwand in Eiche rustikal." Das werde ein spannender Kampf werden.



Zwar sei gestern dann der komplette Edelmetallsektor angesprungen. Doch die großen Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515)-Produzenten hätten von dieser Bewegung kaum profitieren können. Barrick Gold (ISIN CA0679011084/ WKN 870450) habe rund 1,5 Prozent zugelegt. Etwas stärker sei es bei einigen arg gebeutelten mittelgroßen Produzenten nach oben gegangen. Endeavour Mining (ISIN KYG3040R1589/ WKN A2ABF1) etwa habe sechs Prozent zulegen können. "Endeavour Mining ist eine der günstigsten Goldaktien auf dem Markt", sage Markus Bußler. Sicherlich habe es zuletzt Verkäufe seitens von Fonds gegeben, die sowohl Endeavour als auch Teranga (ISIN CA8807972044/ WKN A2DRE1) im Portfolio gehabt hätten. Die Übernahme solle in den kommenden zwei Wochen vollzogen werden. "Spätestens dann sollte der Spuk enden." (29.01.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Träge und fast schon trist war der Handel in der abgelaufenen Woche bei den Edelmetallen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bis am Donnerstag die Reddit-Gemeinde Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) entdeckt habe. Die jungen Trader hätten sich am Donnerstag auf den Silbermarkt gestürzt und für einen ordentlichen Kurssprung bei Silber und insbesondere bei den Silberaktien gesorgt. Besonders im Fokus: First Majestic Silver (ISIN CA32076V1031/ WKN A0LHKJ). Die Aktie des Silberproduzenten sei zuletzt mit 24 Prozent vom Freefloat geshortet gewesen. Das locke die Trader an, die schon bei GameStop (ISIN US36467W1099/ WKN A0HGDX) einen Short-Squeeze ausgelöst hätten.