Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) suchen nach wie vor nach einer Richtung: Nachdem es zu Jahresbeginn nach einem Ausbruch der Edelmetalle ausgesehen hat, ging es in der Folge rasch wieder bergab, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Dessen ungeachtet gebe es einige Analysten, die für das laufende Jahr ausgesprochen bullish seien. Ganz vorne in die Riege der Gold- und vor allem Silberbullen würden sich die Analysten von MKS einreihen. Sie würden weiter Aufwärtspotenzial bei Gold bis in den Bereich von 2.300 Dollar sehen. Und Silber solle ihrer Ansicht nach bis auf 40 Dollar im laufenden Jahr steigen. Ihrer Ansicht nach werde das erste Halbjahr noch von Unsicherheiten geprägt sein. Die Realzinsen würden weiter niedrig bleiben und der US-Dollar werde ihrer Ansicht nach ebenfalls schwach bleiben. Das alles spiele dem Goldpreis in die Karten. "Wenn Gold ein neues Allzeithoch erreicht, könnten einige Investoren in Silber diversifizieren", würden die Analysten argumentieren. 2021 werde ein weiteres volatiles Jahr für den Silberpreis werden, würden sie prognostizieren. Die wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr könnte die Nachfrage seitens der Industrie weiter beflügeln.Viele Analysten würden Silber im laufenden Jahr besser performen sehen als Gold. Die Argumentation scheine schlüssig. Die Erholung der Wirtschaft dürfte auch die Nachfrage nach Silber ankurbeln. Vor allem im Bereich der Solarindustrie sei Silber gefragt. Damit profitiere Silber nicht nur von seinem Status als Anlagemetall, sondern auch vonseiten der Industrie. Das dürfte die Outperformance von Silber begründen. Kurzfristig allerdings stecke Silber genauso wie Gold in der Konsolidierung fest. Und es bedürfe eines Ausbruchs, um das Potenzial aufzuzeigen und neue Käufer anzulocken. Charttechnisch sei die Lage recht einfach: Ein Sprung über das Hoch im Bereich von 28 Dollar zu Jahresbeginn würde die Bullen wieder in Position bringen. (20.01.2021/ac/a/m)