Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Silber entwickelte sich in den vergangenen Monaten auf niedrigem Niveau seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickKurzfristig biete sich noch weiterer Spielraum bis in den Bereich der 14,92 USD, bevor dort nochmals mit einem Rücklauf gerechnet werden könnte. Auch ein vollständiger Rückfall innerhalb der Handelsspanne bis 14,25 USD und darunter bis 13,95 USD wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Schaffe es Silber aber über 14,92 USD, wäre eine Bodenbildung möglich, welche über die 15,20 USD wieder in Richtung 15,63 USD führen könnte. (18.12.2018/ac/a/m)