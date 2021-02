Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) hat einen bewegten Jahresauftakt hinter sich, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Silver Institute habe sich gestern mit einem neuen Report zu Wort gemeldet. Dabei habe man die Silbernachfrage unter die Lupe genommen. Und die solle im laufenden Jahr auf ein Acht-Jahreshoch klettern. Das Silver Institute gehe von einer Nachfrage von 1,025 Milliarden Unzen aus. Das wären elf Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Die Nachfrage solle dabei sowohl seitens der Industrie, der Schmuckindustrie als auch der Investmentseite getrieben werden. Die physischen Investments, also die Investments in Münzen und Barren sollten 257 Millionen Unzen erreichen, ein Anstieg auf ein Sechs-Jahreshoch. Die Industrienachfrage solle neun Prozent über dem Vorjahresniveau liegen und 510 Millionen Unzen erreichen. Der Photovoltaiksektor solle für 105 Millionen Unzen Nachfrage stehen. Das Silver Institute sehe für das laufende Jahr einen durchschnittlichen Preis von 30 Dollar je Unze. Die Gold/Silber-Ratio solle auf 68 im laufenden Jahr fallen.Auch DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass Silber im weiteren Jahresverlauf das Potenzial habe, besser zu performen als der Goldpreis. Die fundamentalen Faktoren würden bei Silber für weiter steigende Preise sprechen. Nach wie vor könne zwar nicht ausgeschlossen werden, dass Silber noch einmal den Bereich um 24/25 Dollar teste. Aber in der nächsten Aufwärtsbewegung sollte Silber zumindest den Bereich um 35 Dollar ansteuern, im Idealfall sollte Silber bereits in Richtung 40 Dollar schielen. (11.02.2021/ac/a/m)