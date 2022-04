Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Plus von gut 5% im bisherigen Jahresverlauf zählt der Silberpreis zu den wenigen Basiswerten mit einem positiven Vorzeichen bei der Jahresperformance 2022, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch sei das Chartbild des Edelmetalls nicht unumwunden positiv zu interpretieren - noch nicht. Das liege vor allem an dem vergeblichen Versuch, die Widerstandszone aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 24,50 USD), dem Korrekturtrend seit Januar 2021 (akt. bei 25,12 USD) und dem Hoch vom November vergangenen Jahres bei 25,40 USD nachhaltig zu überwinden. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag hätte gleich doppelten Charme, denn im Erfolgsfall könnte die Verschnaufpause seit gut einem Jahr doch noch als trendbestätigende Flagge bzw. die Kursentwicklung der letzten Monate als Doppelboden interpretiert werden. Beide Kursmuster würden im Ausbruchsfall auf ein Wiedersehen mit den Hochpunkten vom August 2020 und Februar 2021 bei 30 USD schließen lassen. Auf der Unterseite würden dagegen die jüngsten beiden Wochentiefs bei 24 USD als eine erste Unterstützung dienen. Von strategischer Relevanz seien allerdings vor allem die Ausbruchsmarken bei 21 USD, deren Überwinden 2020 für den Abschluss einer mehrjährigen Bodenbildung gesorgt habe. (08.04.2022/ac/a/m)

