Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus dem Bruch des Abwärtstrends seit Sommer 2016, der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 16,34 USD) sowie den durch die Tiefs von 2018/19 definierten Doppelboden hat der Silberpreis zuletzt erwartungsgemäß profitieren können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit 18,65 USD habe das Edelmetall in der abgelaufenen Woche den höchsten Stand seit April 2017 erreicht. Da damit das rechnerische Anschlusspotenzial aus der beschriebenen unteren Umkehr abgearbeitet worden sei und gleichzeitig die horizontalen Barrieren bei rund 18,50 USD eine wichtige Widerstandszone markieren würden, werde eine Verschnaufpause zusehends wahrscheinlicher. Dazu passe, dass beispielsweise der RSI auf Tagesund Wochenbasis mittlerweile tief im überkauften Terrain notiere. Vor diesem Hintergrund wäre ein Kräftesammeln durchaus gesund. Übergeordnet ändere ein mögliches Luftholen nichts an unserer Erwartungshaltung, dass der o. g. Doppelboden gleichzeitig Teil des größeren unteren Umkehrprozesses der letzten Jahre sei. Abgeschlossen wäre der große Doppelboden bei einem Spurt über das Hoch vom Juli 2016 bei 21,11 USD, der für den ultimativen charttechnischen Befreiungsschlag sorgen würde. (02.09.2019/ac/a/m)



