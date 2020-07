Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu dem gestern beschriebenen "golden cross" - also dem positiven Schnittmuster der Glättungslinien der letzten 50 und 200 Wochen (akt. bei 17,19/16,46 USD) - gesellt sich beim Silberpreis zusätzlich die Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 17,47 USD), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der charttechnisch wichtigste Katalysator sei derzeit allerdings das "V-förmige" Umkehrmuster, welches jüngst mit dem Spurt über das Februarhoch bei 18,94 USD vervollständigt worden sei. Dessen rechnerisches Anschlusspotenzial lasse einen nachhaltigen Anstieg über das Mehrjahreshoch von 2016 bei 21,11 USD erwarten, womit gleichzeitig die strategische Bodenbildung der letzten Jahre komplettiert wäre. Unter dem Strich liege also derzeit ein verschachteltes Kursmuster vor, bei dem ein (charttechnisches) Rad beginne, in das andere zu greifen. Hoffnungen auf den ultimativen Befreiungsschlag wecke auch der MACD. So weise der Trendfolger nach der Ausbildung einer mehrjährigen positiven Divergenz inzwischen ein klares Kaufsignal auf. Das rechnerische Mindestkursziel aus der großen, unteren Umkehr lasse sich im Erfolgsfall auf rund 28 USD taxieren. (22.07.2020/ac/a/m)

