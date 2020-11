Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem Ausbruch aus dem mehrmonatigen Abwärtstrend gekommen, welcher jedoch keine weiteren Anschlusskäufe nach sich gezogen habe.



Schaffe es Silber, sich nochmals auf dem gebrochenen Abwärtstrend nach oben zu bewegen, biete sich die Chance, den Kursausbruch zu bestätigen. Erst bei einem klaren Ausbruch über 25,65 USD werde der Weg dann nach oben frei, was weitere Kursgewinne bis in den Bereich 29,85 USD einleiten könnte. Abgaben unter 23,00 USD würden hingegen bereits den Weg bis 21,55 USD öffnen. (24.11.2020/ac/a/m)

