Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien auch über die Hürde bei 17,59 USD ausgebrochen, seien jedoch am mittelfristigen Abwärtstrend gescheitert.



Es komme zu einem Rücklauf zum Aufwärtstrend der Vorwochen, welcher jederzeit wieder nach oben hebeln könnte. Schaffe es Silber, sich darüber über die 18,40 USD zu bewegen, seien Kursgewinne bis in den Bereich 19,65 USD schnell möglich. Abgaben unter 17,20 USD, ein Bruch des Aufwärtstrends, könnte hingegen schnell einen Rückfall bis in den Bereich 16,48 USD nach sich ziehen. Hier dürften die Bullen erneut im Vorteil sein. (09.06.2020/ac/a/m)

