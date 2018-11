Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) scheiterte Anfang November zum zweiten Mal binnen weniger Tage an der Barriere bei 15,00 USD und setzte von einem Verlaufshoch bei 14,91 USD an die Unterstützung bei 14,31 USD zurück, die direkt gebrochen wurde, wie aus der Veröffentlichung " dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit sei der Wert in den vorherigen Seitwärtsmarkt zurückgefallen und direkt an die Unterseite der Handelsspanne bei 13,90 USD eingebrochen. Doch dort sei es zu einem Konter der Bullen gekommen, die den Wert wieder über die 14,31 USD-Marke angetrieben hätten.



Mit dem Anstieg der letzten Tage hätten die Käufer ein weiteres Verkaufssignal verhindert und Silber zugleich wieder über die Unterstützung bei 14,31 USD befördert. Von dort wäre jetzt mit einem erneuten Angriff auf die Hürden bei 14,91 und 15,00 USD zu rechnen. Werde dieser Widerstandsbereich überwunden, wäre ein Kaufsignal aktiv. In der Folge könnte Silber zügig bis 15,26 und 15,59 USD klettern. Der laufende Anstieg wäre dagegen bei einem Rückfall unter 14,10 USD wieder neutralisiert und ein Einbruch bis 13.90 USD die Folge. Darunter dürften die Bären zuschlagen und das Edelmetall bis 13,30 USD drücken. (19.11.2018/ac/a/m)