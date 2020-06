Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir legen großen Wert auf hohe Zeitebenen und langfristige Charts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit Hilfe dieser Vorgehensweise würden sich oftmals spannende Chartkonstellationen identifizieren lassen. Zwar seien es noch einige Handelstage bis zum Halbjahreswechsel, doch schon jetzt lasse sich auf Halbjahresbasis ein Fehlausbruch auf der Unterseite beim Silberpreis erkennen. So markiere das Märztief bei 11,62 USD lediglich eine temporäre Verletzung der Tiefpunkte der letzten Jahre bei knapp 14 USD. Das "reversal" auf dieser Basis sorge nicht nur für eine markante Lunte, sondern auch für ein potenzielles "Hammer"-Umkehrmuster im 6-Monatschart. Damit würden die Analysten an ihrem Basisszenarios eines langfristigen Bodenbildungsprozesses seit 2014 festhalten. Ein Anstieg über das bisherige Jahreshoch (18,94 USD), der gleichzeitig den beschriebenen "Hammer" nach oben auflöse, würde diesem Basisszenario Nachdruck verleihen. Abgeschlossen wäre die Bodenbildung der letzten Jahre bei einem Sprung über das Mehrjahreshoch von 2016 bei 21,11 USD. Rückenwind erhalte das Edelmetall aktuell von Seiten der Saisonalität. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends habe der Silberpreis von Ende Juni bis Anfang September durchschnittlich um 5,6% zugelegt. (19.06.2020/ac/a/m)

