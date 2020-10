Bei Goldman Sachs sehe man ein zunehmendes Risiko, dass der US-Dollar (gemessen am US-Dollarindex DXY Anmerkung der Redaktion) auf sein 2018er Tief zurückfallen werde, sollte Joe Biden die Wahl am 3. November gewinnen. "Die Risiken verschieben sich in Richtung Dollar-Schwäche und wir sehen relativ wenig Chancen, dass wir einen positiven Ausgang für den US-Dollar sehen", würden die Analysten von Goldman Sachs schreiben.



Ein schwächerer Dollar aber wäre nach Ansicht von Goldman Sachs sehr positiv für die Edelmetalle. Hierzu geselle sich ein zweiter Bericht von Goldman Sachs Analyst Mikhail Sprogis, der Silber als Kauf bezeichne und dabei auf die Solarindustrie als Treiber hinter der Silbernachfrage sehe. "Mit Silber im Bereich von 24 Dollar und einigen möglichen Solar-Überraschungen in den kommenden Monaten eröffnen wir den Trade wieder", schreibe Sprogis. Aktuell stehe die Nachfrage seitens der Solarindustrie für rund 18 Prozent der Industrienachfrage nach Silber. Goldman sehe die Solar-Neuinstallationen um 50 Prozent anziehen zwischen 2019 und 2023.



Ob nun tatsächlich die Solarnachfrage für einen Anstieg des Silberpreises sorge oder doch die Investmentnachfrage, die in den vergangenen Jahren meist das Zünglein an der Waage gewesen sei, sei einmal dahingestellt. Aber in der Tat deute vieles darauf hin, dass Silber die Korrektur beendet haben sollte (oder kurz davorstehe, sie zu beenden). In den kommenden Monaten rechne auch "Der Aktionär" mit deutlich höheren Kursen bei Silber. (14.10.2020/ac/a/m)







