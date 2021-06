Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen zunächst innerhalb einer bullischen Flaggenformation, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese sei jedoch nach unten verlassen worden, was einen dynamischen Rückfall zur Folge gehabt habe. Der Kursverlauf habe zuletzt die bei 25,65 USD liegende Unterstützung erreicht.



Ausgehend von 25,65 USD biete sich zunächst die Chance einer Gegenbewegung. Spielraum biete sich dabei bis 26,62 USD, bevor es an der Unterkante der alten Formationslage wieder abwärts gehen dürfte. Sollte Silber dann auch unter 25,65 USD rutschen, könnte die Unterstützungszone um 24,18 USD wieder ins Blickfeld rücken. (22.06.2021/ac/a/m)

