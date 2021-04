Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich an den Vortagen wieder erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Rückfall unter die 24,18 USD habe sich zunächst als Bärenfalle dargestellt, was einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Vorwochen nach sich gezogen habe.



Nach dem Pullback auf den gebrochenen Abwärtstrend biete sich die Chance, den Ausbruch zu bestätigen. Würden sich Anschlusskäufe zeigen, welche auch über die 25,65 USD führen würden, biete sich die Chance, die Rally in Richtung 27,92 USD wieder aufzunehmen. Abgaben unter 24,50 USD würden das Chartbild hingegen bereits wieder eintrüben. (13.04.2021/ac/a/m)

