Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) begann Ende Mai oberhalb der bei 14,25 USD liegenden Unterstützung eine Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe die Notierungen aus dem mittelfristigen Abwärtstrend herausgeführt. Nach einem Zwischenhoch unterhalb der bei 15,64 USD liegenden Hürde sei in den Vorwochen eine moderate Konsolidierung absolviert worden.



Aus der erkennbaren bullischen Flaggenformation sei Silber nach oben ausgebrochen, was die Chance biete, eine neue Aufwärtswelle zu starten. Zunächst stelle der Bereich 15,50 bis 15,64 USD eine relevante Hürde dar. Gehe es darüber hinaus, würden auch 16,00 bis 16,20 USD erreichbar. Ein Rücksetzer in Richtung der 14,92 USD müsse aber noch einkalkuliert werden. Erst darunter werde das Chartbild wieder bärischer. (16.07.2019/ac/a/m)

