Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die von 19,65 USD ausgehende Zwischenkorrektur sei oberhalb der 16,66 USD beendet worden, bevor es zu einem Ausbruch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend gekommen sei. Der Kaufdruck lasse nach dem erfolgten Ausbruch jedoch schnell wieder nach.



Es biete sich die Chance, die Rally mittelfristig wieder auszudehnen. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich 18,65 USD vorhanden. Gelinge ein Anstieg über diese Hürde, würden auch 19,65 USD wieder erreichbar. Oberhalb der 17,37 USD seien die Bullen zunächst im Vorteil. Sollte Silber aber unter dieses Niveau rutschen, könnte eine Zwischenkorrektur bis in den Bereich der 16,66 USD anlaufen. (05.11.2019/ac/a/m)

