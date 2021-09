- Wachstum der Kapitalinvestitionen im Bergbau (Capex): Je mehr Minen investieren würden, desto mehr potenzielles Angebot sehe man in der Zukunft. Daher nehme man eine Verzögerung von 18 Monaten für diese Variable. Angesichts der Tatsache, dass das meiste Silber als Nebenprodukt des Bergbaus für andere Metalle anfalle, würden die Experten von WisdomTree die Bergbauinvestitionen bei den Top 100 Bergleuten (nicht nur Monoline-Silberbergleute) betrachten.



Die Experten von WisdomTree würden davon ausgehen, dass Silber Gold überholen und im kommenden Jahr 37,5 Prozent zulegen werde, während Gold 6,5 Prozent betrage. Bis zum zweiten Quartal 2022 würden die Experten von WisdomTree einen Silberpreis von rund 35,81 US-Dollar/Unze erwarten. Eine Erholung der Industrietätigkeit werde der Nachfrage nach dem Metall Gutes verheißen. Unterdessen würden ein Rückgang der Investitionsausgaben für den Bergbau und ein Rückgang der Silberbestände an der Börse auf eine Verknappung des Angebots hinweisen.



Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe (PMI) seien im vergangenen Jahr stark gestiegen und befänden sich 13 Monate in Folge im expansiven Bereich (nach 50 Jahren). Obwohl der Wert bereits im Mai 2021 seinen Höchststand erreicht habe, bleibe das Niveau weiterhin stark und die Experten von WisdomTree würden davon ausgehen, dass die Einkaufsmanagerindices über den gesamten Prognosezeitraum im expansiven Modus bleiben würden. Metals Focus gehe davon aus, dass die industrielle Abnahme im Jahr 2021 auf ein Rekordhoch von 524 Millionen Unzen steigen werde, da sich die Volkswirtschaften öffnen und grüne Initiativen der Nachfrage Rückenwind geben würden.



Die Investitionen in der Bergbauindustrie seien angesichts der Pandemie zurückgegangen. Das sollte zu einem strafferen Silberangebot beitragen.



Im Jahr 2021 seien die an der Börse gehaltenen Silberbestände seit ihrem Höchststand im Jahr 2020 rückläufig. Die Experten von WisdomTree würden davon ausgehen, dass sich dies fortsetzen und den Silberpreisen eine gewisse Unterstützung bieten werde.



Die Experten von WisdomTree würden davon ausgehen, dass die Silbernachfrage im Photovoltaiksektor weiter steigen werde, da die Nachfrage nach erneuerbaren Energien und damit auch nach Solarmodulen weiter wachse. Tatsächlich wird eine Elektrifizierung von Autos und unserer Energiesysteme der Silbernachfrage aufgrund der hervorragenden Leitfähigkeit des Metalls Rückenwind verleihen, so die Experten von WisdomTree.



Zusätzlich zu der Aufwärtskorrektur, die Gold in diesem Jahr erhalten sollte, werde Silber durch eine grüne Wirtschaftserholung gestützt. Eine erneute Fokussierung auf die Erreichung der Klimaziele werde die Elektrifizierung des Verkehrs intensivieren und die Nachfrage nach Photovoltaik erhöhen. Beide Trends würden sich positiv auf die Silbernachfrage auswirken. (16.09.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Wie wir in "Gold-Ausblick bis Q2/2022: Es ist eine Anpassung an die Inflationsrealität notwendig" festgestellt haben, scheint Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) stark unterbewertet zu sein und wir erwarten, dass das Metall die anhaltend hohe Inflation der letzten Monate aufholen wird, so Nitesh Shah, Director, Research, Wisdom Tree.Bei einer starken Korrelation zu Gold sollten die Silberpreise (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) zulegen, während Gold eine Aufwärtskorrektur durchführe. Darüber hinaus sollte eine anhaltende wirtschaftliche Erholung für das Metall angesichts seiner hohen industriellen Verwendung ein gutes Zeichen sein.In "Gold and silver: similar, but different" hätten die Experten von WisdomTree argumentiert, dass die Preisentwicklung von Silber zu 80 Prozent mit Gold korreliere. In ihrem Modellierungsrahmen sei der Goldpreis daher der Haupttreiber des Silberpreises. Die Experten fänden jedoch auch die folgenden Variablen als wichtige Treiber des Silberpreises:- Zunahme der Produktionstätigkeit: Mehr als 50 Prozent des Silberverbrauchs würden auf industrielle Anwendungen entfallen (im Gegensatz zu Gold, wo weniger als 10 Prozent aus diesem Sektor stammen würden). Wir verwenden den globalen Einkaufsmanagerindex (PMI) des Verarbeitenden Gewerbes als Proxy für die industrielle Nachfrage, so die Experten von WisdomTree.