Paris (www.aktiencheck.de) - Im Anschluss an den massiven Aufwärtsimpuls der letzten Wochen ging der Silberpreis ab Anfang Januar in eine Konsolidierung unterhalb des Widerstands bei 17,23 USD über, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickIm übergeordneten Bild sei der Aufwärtstrend von Silber bei Kursen oberhalb von 16,26 USD intakt. Kurzfristig komme es jetzt jedoch darauf an, ob die Kreuzunterstützung bei 16,96 USD verteidigt werde. Gelinge dies den Bullen, könnte sich der Aufwärtstrend direkt bis 17,91 USD fortsetzen. Darüber liege das nächste charttechnische Ziel bei 18,50 USD. Falle Silber dagegen deutlich unter 16,96 USD zurück, würde sich die Korrektur der letzten Tage bis 16,60 USD ausdehnen. Dort dürfte allerdings der nächste mehrtägige Anstieg starten und somit die Rally seit Mitte Dezember 2017 fortgeführt werden. (31.01.2018/ac/a/m)