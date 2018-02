Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

6.770 EUR +0,59% (26.02.2018, 09:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 7.780,00 +0,78% (26.02.2018, 10:03)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (26.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).An der GJ17-Konferenz vom letzten Freitag habe CEO Paul Schuler die mittelfristigen Ziele vollständig bestätigt. Für GJ 2018 werde für Sika sogar ein Umsatzwachstum von über 10% erwartet, einschließlich des Gewinns aus der letztes Jahr angekündigten Übernahme, aber ohne ergänzende Übernahmen, die immer noch auf der Tagesordnung stünden. Gemäß CEO sei Sika trotz der schwierigen Vergleichsbasis in Q1 und des kalten Wetters in den USA gut ins neue Jahr gestartet. Der Analyst stelle fest, dass Sika momentan das stärkste Wachstum in den USA, in Kanada, Osteuropa, Afrika, im Großraum China, in der Pazifikregion und im weltweiten Automobilgeschäft verzeichne.Während die EBIT-Marge von Sika in Q4/2017 um 39 BP zurückgegangen sei, beeinflusst durch höhere Rohmaterial- und Übernahmekosten, sei das Management zuversichtlich, dass die EBIT-Marge in GJ 2017 durch durch Skaleneffekte, Preiserhöhungen, rückläufige Mietkosten, die Einführung von neuen margenstarken Produkten sowie Synergien aus Übernahmen erhöht werden könne. Der Analyst prognostiziere eine weitere EBIT-Margenverbesserung um 31 BP in diesem Jahr, wenn auch weniger ausgeprägt als im letzten Jahr (51 BP).Der Analyst belasse seine EPS-Schätzungen unverändert, da die negativen Auswirkungen des erneut schwachen USD durch einen niedrigeren Steuersatz kompensiert werde. Nach Angaben des CEO habe Sika ein attraktives Angebot für die Aktien der Familie Burkard erstellt, das es dem Unternehmen ermöglichen würde, ein Einheitsaktiensystem einzuführen. Allerdings würden die beteiligten Parteien wahrscheinlich erst das noch ausstehende Gerichtsurteil abwarten. Zusammen mit weiteren wertsteigernden Übernahmen gebe dies weitere wichtige Impulse für die Aktien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: