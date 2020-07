Euronext Amsterdam-Aktienkurs Signify-Aktie:

Kurzprofil



Signify (ehemals Philips Lighting) (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtung für Geschäftskunden und Privathaushalte sowie von Beleuchtungslösungen für das Internet der Dinge. Die energieeffizienten Beleuchtungsprodukte und -systeme sowie Dienstleistungen des niederländischen Unternehmens sorgen für eine hohe Lichtqualität. Signify erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro, beschäftigte rund 38.000 Mitarbeitern und wies eine Marktpräsenz in mehr als 70 Ländern vor. (20.07.2020/ac/a/a)



Die deutsche Fleischproduktion komme nicht zur Ruhe. In einem Wiesenhof-Hähnchenschlachthof im niedersächsischen Lohne seien 66 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun nehme die Diskussion wieder Fahrt auf, wie solche Ausbrüche unterbunden werden könnten.Eine Antwort auf diese Frage heiße UV-C-Licht. UV-C-Lampen würden sehr gut gegen Coronaviren wirken. Das habe eine Untersuchung der Boston University bestätigt. Signify sei der weltweit führende Anbieter für Lichttechnik, darunter für UV-C-Licht. Auf diesem Gebiet habe Signify 35 Jahre Erfahrung.Die UV-C-Technik verleihe Signify eine Menge Kursfantasie und könnte das Unternehmen zum Momentumplayer machen, zumal die Möglichkeit bestehe, dass der Gesetzgeber solche Anlagen an vielen Stellen vorschreibe, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)