Kurzprofil



Signify (ehemals Philips Lighting) (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtung für Geschäftskunden und Privathaushalte sowie von Beleuchtungslösungen für das Internet der Dinge. Die energieeffizienten Beleuchtungsprodukte und -systeme sowie Dienstleistungen des niederländischen Unternehmens sorgen für eine hohe Lichtqualität. Signify erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro, beschäftigte rund 38.000 Mitarbeitern und wies eine Marktpräsenz in mehr als 70 Ländern vor. (18.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Beleuchtungsspezialisten Signify (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) ein Kauf.Die Zahl der Corona-Infektionen sei in einigen Ländern zuletzt stark angestiegen. Experten seien beunruhigt, zumal nun parallel die Grippesaison vor der Tür stehe. Aufmerksame Anleger hätten in diesem Zusammenhang längst die Aktie von Signify entdeckt. Der UVC-Spezialist habe eine Lösung im Kampf gegen das Virus.Mit Blick auf die verschärfte Corona-Lage in manchen anderen europäischen Ländern habe der Virologe Christian Drosten vor einer ähnlichen Entwicklung hierzulande gewarnt. Angesichts der derzeit in Deutschland gemeldeten Neuinfektionen müsse man sich klarmachen, "dass wir, wenn wir die Kurven übereinanderlegen, etwas hinterherhinken hinter Spanien und Frankreich und England".Er habe betont, "dass wir uns aber auch nicht vormachen sollten, dass sich das bei uns alles ganz anders entwickelt. Wir machen auch jetzt nicht sehr viele Sachen sehr anders", so Drosten.Sätze wie diese würden das Momentum für die Aktie von Signify weiter befeuern. Der Titel erklimme am Freitag den höchsten Stand seit Februar. Das Rekordhoch bei 36 Euro rücke zunehmend näher.Rückenwind habe die Aktie auch vor wenigen Tagen durch eine Studie von Daniela Costa, Analystin bei Goldman Sachs, erhalten. Die Expertin sehe erstmals seit 2013 das Wachstum für Signify wieder positiv. Ihr Kursziel laute 49,00 Euro.Im Kampf gegen das Coronavirus könne Signify eine wichtige Rolle spielen.Die günstig bewertete Aktie (Performance seit "Aktionär"-Tipp von Anfang Juli: 36 Prozent) bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2020)