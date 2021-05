Euronext Amsterdam-Aktienkurs Signify-Aktie:

Kurzprofil



Signify (ehemals Philips Lighting) (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtung für Geschäftskunden und Privathaushalte sowie von Beleuchtungslösungen für das Internet der Dinge. Die energieeffizienten Beleuchtungsprodukte und -systeme sowie Dienstleistungen des niederländischen Unternehmens sorgen für eine hohe Lichtqualität. Signify erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro, beschäftigte rund 38.000 Mitarbeitern und wies eine Marktpräsenz in mehr als 70 Ländern vor. (10.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Beleuchtungsspezialisten Signify (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) unter die Lupe.Auch kleinere Werte würden nur so vor Bullenstärke strotzen - eine ganz starke Entwicklung habe in den letzten Monaten der niederländische Lichtkonzern genommen. So habe Signify seit der Empfehlung des "Aktionärs" im Juni 2020 überragende 108% zugelegt, Tendenz weiter steigend. Signify profitiere nicht nur von der anziehenden Nachfrage nach Beleuchtungen, sondern auch vom Bedarf an UV-C-Lösungen. Die Strahlung könne Luft, Oberflächen und Wasser desinfizieren und habe sich auch beim Kampf gegen die Corona-Krise bewährt: UV-C-Licht mache Coronaviren erwiesenermaßen innerhalb weniger Sekunden fast komplett unschädlich. Das spiegele sich auch in den Zahlen des Unternehmens wider: Im ersten Quartal habe Signify die Erlöse um 12% auf rund 1,6 Mrd. Euro verbessert. Das bereinigte EBITDA sei um mehr als die Hälfte auf 172 Mio. Euro geklettert - bullenstarke Argumente also, um sich mit einem Einstieg bei Signify zu beschäftigen, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Signify-Aktie:50,34 EUR +0,74% (10.05.2021, 15:32)