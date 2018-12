Börse Berlin-Aktienkurs Signature-Aktie:

0,95 EUR +6,74% (05.04.2018, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Signature-Aktie:

0,94 EUR 0,00% (05.04.2018, 08:02)



ISIN Signature-Aktie:

DE000A2DAMG0



WKN Signature-Aktie:

A2DAMG



Ticker-Symbol Signature-Aktie:

F0G



Kurzprofil Signature AG:



Die Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) mit Sitz in München ist befasst mit dem Erwerb, der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, und sie erbringt Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen innerhalb ihres Portfolios, das hauptsächlich auf Engagements in der Finanzdienstleistungsbranche fokussiert ist. (10.12.2018/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Signature-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) mit einer Kaufempfehlung auf.Mit über 20 Transaktionen (seit 2011) sei Signature (bzw. deren Tochter- und Vorgängergesellschaften) nach ihrem Erachten eine der aktivsten, auf Notierungsaufnahmen und Dual-Listings an unregulierten Handelsplätzen spezialisierten IPO-Boutiquen in Europa. Über die 100%-ige Tochter Capital Lounge verfüge Signature über die notwendigen Zulassungen, um Notierungsaufnahmen von Aktien an vier europäischen und einem überseeischen Handelsplatz vorzunehmen. Weitere Akkreditierungen stünden Angabe gemäß bevor.Nach einem insgesamt durchwachsenen Platzierungsjahr 2018e rechne Hasler für die kommenden drei Jahre, die seine Detailplanungsperiode bilden würden, mit durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsraten von 54,8%. Gleichzeitig erwarte er einen Anstieg des operativen Ergebnisses (EBIT) auf 0,304 Mio. EUR (2021e), was einer EBIT-Marge von 21,0% entspreche. Sein Kursziel von 2,90 EUR sei das Ergebnis eines dreistufigen standardisierten DCF-Modells (Primärbewertungsmethode). Mit 2,80 EUR lasse sich ein vergleichbares Kursziel aus einem marktorientierten Peergroup-Verfahren (Sekundärbewertungsmethode) ableiten. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von 0,94 EUR ergebe sich auf Sicht von zwölf Monaten ein von Hasler erwartetes Kurspotenzial von rund 208,5%.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Signature AG mit einem "buy"-Rating in die Research-Coverage auf, verweist jedoch auf die mit dieser Empfehlung verbundenen unternehmerischen und kapitalmarktbezogenen Risiken. (Analyse vom 10.12.2018)Börsenplätze Signature-Aktie: