Die Waffen der Haushalts- und Geldpolitik China könne seine Wirtschaft jederzeit mit haushaltspolitischen Instrumenten ankurbeln, um mögliche wirtschaftliche Bremseffekte der Handelszölle auszugleichen. Laut einer Meldung von Bloomberg News vom 16. Mai stünden der Zentralregierung und den lokalen Behörden in China nicht verbrauchte Haushaltsmittel in Höhe von 3,65 Billionen US-Dollar zur Verfügung. Zur Verdeutlichung: Diese Summe entspreche der gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung Deutschlands. Mit den Geldern könnten bei Bedarf Projekte der öffentlichen Hand finanziert werden. Eine Erhöhung der staatlichen Ausgaben in großem Stil würde der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt kurzfristig neuen Schwung verleihen.



Vergleichbare stimulative Maßnahmen zur Eindämmung kurzfristiger negativer Effekte von Zöllen wären in den USA praktisch unmöglich. Erstens würde bis zur Umsetzung entsprechender Programme viel Zeit vergehen, und zweitens sei kaum zu erwarten, dass das von den Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus zusätzliche Ausgaben für Infrastrukturprojekte bewilligen würde, die dann möglicherweise Trumps Chancen auf eine Wiederwahl erhöhen würden.



Nicht ganz anders sei das Bild bei der Geldpolitik. Wie der Chef der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, am 14. Mai erklärt habe, würden Zölle tendenziell die Inflation erhöhen. Dieser Effekt werde noch verstärkt, wenn die Währung des Gegenübers, in diesem Fall also der Yuan, nicht frei gehandelt werde und infolgedessen nicht in dem Maße an Wert verliere, wie es der Höhe der Zölle eigentlich entspräche (seit Beginn des Handelsstreits habe der Yuan allerdings sehr wohl nachgegeben).



Dieses Inflationsrisiko - in Kombination mit einer so niedrigen Arbeitslosigkeit wie seit Jahrzehnten nicht mehr - begrenze die Möglichkeiten der US-Notenbank (FED), die negativen Folgen von Handelszöllen durch eine Lockerung der Geldpolitik zu kompensieren. Obwohl Präsident Trump beharrlich Druck auf die FED ausübe, die Zinsen zu senken, habe diese kürzlich bekräftigt, sie werde bei der Beurteilung der Inflationsrisiken an ihrem geduldigen, datenbasierten Kurs festhalten.



China kenne derlei Beschränkungen nicht: Bei den Ausfuhren in die Volksrepublik lägen die USA auf Platz 3 hinter Japan und Südkorea. Güter aus den USA hätten insofern weniger Einfluss auf die Inflation in China als die Warenströme in umgekehrter Richtung. Die People‘s Bank of China könne dadurch auch in stärkerem Maße zum Mittel einer expansiveren Geldpolitik greifen, sodass Peking neben der Erhöhung der staatlichen Ausgaben ein weiteres Instrument zur Verfügung stehe.



US-Treasurys als Waffe Bei seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit möchte Trump für sich reklamieren können, derjenige zu sein, der China für langjährige unfaire Handelspraktiken - wie Diebstahl geistigen Eigentums und erzwungene Weitergabe von Technologie - zur Verantwortung gezogen habe. Wichtig sei für Trump auch ein fortgesetzter Anstieg des S&P 500. Unglücklicherweise seien beide Ziele schwer miteinander vereinbar. Durch die Eskalation des Handelsstreits mache der US-Präsident zwar auf seine Anhänger den Eindruck des knallharten Machers, er entfache aber zugleich Gegenwind für die US-Börse.



Das wisse auch China. Peking könne den Handelskrieg in die Länge ziehen und damit vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es am Ende die USA seien, die Zugeständnisse machen müssten. Bei diesem Szenario wäre Geduld aus chinesischer Sicht eine Tugend. Neben dem Einsatz geld- und haushaltspolitischer Waffen werde China möglicherweise auch seine Käufe und Bestände von US-Staatsanleihen reduzieren (müssen), um ein Konjunkturprogramm zu finanzieren. Das wäre für Washington ein weiterer harter Schlag, der die Möglichkeiten der USA einschränken würde, Schulden und Konsum zu finanzieren.



Die positive Seite einer längeren Auseinandersetzung mit China bestünde darin, dass es dann immer unwahrscheinlicher würde, dass Trump eine Ausweitung der Handelsstreitigkeiten auf Partnerländer in anderen Teilen der Welt riskiere - den europäischen Autobauern habe er ja kürzlich bereits via Twitter mit Strafzöllen gedroht. Diese Einschätzung stimme mit Signalen von den Optionsmärkten überein, wonach für Aktien in großen exportorientierten Volkswirtschaften wie Japan und Europa das Gewinnpotenzial größer sei als das Verlustrisiko.



Oberflächlich betrachtet würden höhere Zölle, die über einen längeren Zeitraum auf eine noch größere Zahl von Gütern erhoben würden, China vielleicht mehr schaden als den USA. Es wäre indessen nicht verwunderlich, wenn der Handelskrieg kurzfristig weitertoben oder China langfristig mit seinem überlegenen Arsenal an "Waffen" am längeren Hebel sitzen würde. (Ausgabe vom 21.05.2019) (31.05.2019/ac/a/m)





