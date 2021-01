Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

130,86 EUR +1,95% (26.01.2021, 14:33)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (26.01.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) von 120 Euro auf 129 EUR.Siemens habe für drei der vier Industrie-Sparten (Ausnahme: Siemens Healthineers) Eckdaten für das Q1 2020/21 (31.12.) vorgelegt. Digital Industries (DI), Smart Infrastructure (SI) und Mobility (MO) hätten jeweils ein moderates, organisches Umsatzwachstum gezeigt. Deutlicher Gegenwind sei hingegen von der Währungsseite gekommen. DI und SI hätten deutliche Ergebnis- und Margenverbesserungen ausweisen können. Bei MO hätten das Ergebnis und die Marge stagniert. Die Auftragseingänge hätten in den drei Industrie-Sparten über dem Umsatz gelegen (impliziere Book-to-Bill-Ratio von >1). Die börsennotierte Beteiligung Siemens Energy (Siemens-Anteil: 35,1%) habe im Rahmen der Q1-Eckdaten 2020/21 (31.12.) deutliche Ergebnisverbesserungen ausgewiesen.Insgesamt würden nach Ansicht des Analysten die Eckdaten darauf hindeuten, dass der Siemens-Gesamtkonzern gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet sei. Ferner wolle Siemens eigenen Angaben zufolge den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) überprüfen, was der Analyst dahingehend interpretiere, dass dieser erhöht werde. Der Aktienkurs der Abspaltung Siemens Energy sei seit dem Börsenlisting (am 28.09.20) deutlich gestiegen. Damit bewege sich der Marktwert der Siemens-Beteiligung auf 8,5 (zum Vergleich Buchwert per 30.09.20: 6,7) Mrd. Euro.Diermeier habe seine Prognosen (Varina-Übernahme noch nicht berücksichtigt) angehoben (u.a. EPS 2020/21e: 5,66 (alt: 5,41) Euro; EPS 2021/22e: 6,17 (alt: 5,79) Euro). Er bleibe hinsichtlich der Varian-Übernahme zwiegespalten.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Siemens-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 26.01.2021)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:130,96 EUR +1,32% (26.01.2021, 14:47)