Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

121,96 EUR -6,16% (24.02.2022, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

122,08 EUR -7,19% (24.02.2022, 12:06)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (24.02.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die deutsche Industrie hat vor der Jahreswende unerwartet viele Aufträge an Land gezogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Der preisbereinigte Auftragsbestand habe im Dezember 1,5 Prozent höher als im Vormonat gelegen und den höchsten Stand seit Einführung der Statistik im Januar 2015 erreicht, habe das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Die Betriebe würden damit seit Juni 2020 beständig mehr neue Aufträge erhalten, als sie hätten abarbeiten können.Auch der Technologiekonzern Siemens habe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 einen regelrechten Auftragsboom erlebt. Der Auftragseingang sei vor allem dank Aufträgen für die Fabrik- Automatisierung und für ICE-Züge um 52 Prozent auf 24,2 Mrd. Euro nach oben geschossen. Die Analystenprognosen seien damit deutlich übertroffen worden.Die übrigen Kennziffern seien ebenfalls besser ausgefallen als erwartet: Der Umsatz sei in den drei Monaten von Oktober bis Dezember auf vergleichbarer Basis um neun Prozent auf 16,5 Mrd. Euro gestiegen. Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft habe um zwölf Prozent auf 2,5 Mrd. Euro zugelegt. Nach Steuern sei ein Gewinn von 1,8 Mrd. Euro geblieben - knapp ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum.Zwar habe der DAX -Konzern - analog zu vielen anderen Unternehmen - angesichts der angespannten Lieferketten Schwierigkeiten eingeräumt, alle Aufträge pünktlich abzuarbeiten. Die Jahresprognose eines Ergebnisses je Aktie von 8,70 bis 9,10 Euro sei dennoch bestätigt worden. Mehr noch: Finanzvorstand Ralf Thomas habe nach dem unerwartet guten Start ins neue Geschäftsjahr sogar eine Erhöhung der Gewinnprognose angedeutet. Siemens könne das obere Ende seines Zielkorridors "erreichen oder sogar überschreiten", so der Manager in einer Telefonkonferenz. Genaueres wisse man nach Ende des zweiten Quartals, wenn man einen besseren Überblick habe, wann sich die Gewinne aus dem Verkauf von Randgeschäften im Ergebnis niederschlagen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: