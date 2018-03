WKN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (05.03.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) plant die Notierung der Siemens Healthineers AG im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 16. März 2018, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung wird der Angebotszeitraum voraussichtlich am 6. März beginnen und am 15. März 2018 enden. Die Preisspanne wurde auf 26 Euro bis 31 Euro pro Aktie festgelegt. Das geplante Angebot wird 150 Mio. auf den Namen lautende Stammaktien der Siemens Healthineers AG umfassen, die 130.434.783 Basisaktien und 19.565.217 Aktien (entspricht 15 Prozent der Basisaktien) zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen beinhalten. Die angebotenen Aktien sind nennwertlose Namensaktien aus dem Bestand von Siemens. Der Streubesitz nach dem Börsengang läge unter Annahme der Platzierung sämtlicher angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei 15,0 Prozent. Abhängig vom finalen Angebotspreis und unter Annahme der Platzierung sämtlicher angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option, könnten Siemens Bruttoerlöse von 3,90 Mrd. Euro bis 4,65 Mrd. Euro zufließen. Der finale Angebotspreis und die Aktienzuteilung werden bei Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. (Ad hoc vom 04.03.2018)