Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,64 EUR -0,34% (22.01.2020, 16:07)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (22.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im Februar 2019 habe die EU-Kommission die Pläne des DAX-Konzerns gestoppt. Siemens habe das Zuggeschäft mit Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK) zusammenlegen wollen, um der zunehmenden Konkurrenz aus China gewachsen zu sein. Doch die Kartellbehörden hätten das Vorhaben untersagt. Der französische Wettbewerber könnte nun einen neuen Anlauf wagen - ohne Siemens.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hätten die Franzosen in den vergangenen Monaten Vorgespräche mit dem kanadischen Rivalen Bombardier (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671) über eine Fusion des Zuggeschäfts geführt. Doch auch hier könnte die Fusion auf den Widerstand der Wettbewerbshüter stoßen.Bombardier befinde sich in einer Krise und habe erst vergangene Woche mit einer Gewinnwarnung die Anleger geschockt. U.a. das schlecht laufende Zuggeschäft drücke bei Bombardier, die auch im Flugzeugbau aktiv seien, auf das Ergebnis. Die Aktie habe seit Mitte 2018 mehr als drei Viertel ihres Wertes verloren.Siemens sei aktuell auch eigenständig im Zuggeschäft sehr gut aufgestellt. Mittelfristig könnten aber sowohl die übermächtigen Rivalen aus China als auch ein möglicher Fusionskonzern von Alstom und Bombardier gefährlich werden. Investoren sollten deshalb allerdings nicht in Panik geraten. Der DAX-Titel notiere unverändert knapp unter dem 52-Wochen-Hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,56 EUR -0,55% (22.01.2020, 15:52)