Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

113,50 EUR -3,21% (12.11.2020, 10:19)



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

113,24 EUR -3,64% (12.11.2020, 10:04)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (12.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang eingebrockt. 2020/21 wolle der Industriekonzern den vergleichbaren Umsatz und den Gewinn aber wieder moderat steigern. An der Börse reiche das zunächst aber nicht für höhere Kurse.Im vierten Quartal sei der Umsatz bei Siemens um 6,7 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro zurückgegangen. Allerdings habe der Konzern unter dem Strich mit 1,9 Milliarden Euro 28 Prozent mehr als im Vorjahr verdient - hier habe sich ein Abspaltungsgewinn von 0,9 Milliarden Euro im Zusammenhang mit Siemens Energy bemerkbar gemacht.Operativ hätten sich im vierten Quartal zwar weiter Rückgänge bei der Nachfrage wegen der Corona-Pandemie bemerkbar gemacht - vor allem Autobranche und Maschinenbau hielte sich bei der Nachfrage in der Automatisierung zurück. Das gute Software-Geschäft, Einsparungen sowie eine Neubewertung des Anteils an Bentley System nach dem Börsengang des Konzerns hätten aber für ein Plus beim bereinigten EBITA von zehn Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gesorgt - das habe deutlich über den Erwartungen gelegen.Siemens wolle den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 3,50 Euro Dividende je Aktie zahlen - nach 3,90 Euro im Vorjahr. Zudem habe der Konzern angekündigt, den Bereich Intelligent Traffic Systems (IST) bis Ende 2021 auszugliedern. ITS gehöre mit seinen Mobilitätslösungen für Straßen und Städte zum Zuggeschäft und habe zuletzt einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro gemacht.Anleger bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: