Die starke Aufwärtsbewegung beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), die am Montag und Dienstag stattgefunden habe, habe sich heute verlangsamt. Der Index sei während des asiatischen Handels über den Widerstand von 13.880 Punkten ausgebrochen. Der Anstieg sei zu Beginn des europäischen Handels an der Widerstandszone oberhalb von 13.980 Punkten gestoppt worden, da die Bullen nicht in der Lage gewesen seien, den Widerstand zu überwinden. Der anschließende Pullback habe zu einem erneuten Test der oben erwähnten 13.880-Punkte-Zone geführt. Da sich der Index wieder über die untere Grenze der kurzfristigen 1:1-Struktur erholt habe, sehe es so aus, als wäre der Pullback nach den steilen Kursgewinnen des Vortages nur eine kurze Korrektur gewesen, sodass ein weiterer Test der 13.980-Punkte-Zone bevorstehen könnte. Die ADP-Daten um 14:15 Uhr könnten zu einer erhöhten Volatilität führen.



Unternehmensnachrichten



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe die Ergebnisse für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Umsatzrückgang von 30,7% auf 14,07 Mrd. Euro (Erwartung: 13,49 Mrd. Euro) gemeldet. Der Nettogewinn sei um 10,5% auf 1,36 Mrd. Euro (Erwartung: 1,01 Mrd. Euro) gestiegen, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 12,6% auf 1,68 Euro (Erwartung: 1,19 Euro) gestiegen sei. Das Geschäft mit digitalen Industrien sei der Haupttreiber für das solide Ergebnis gewesen. Der Auftragseingang sei laut Siemens von 14,36 auf 15,94 Mrd. Euro geklettert. Das Unternehmen habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (bis 30. September 2021) erhöht und erwarte nun ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Der Jahresüberschuss werde bei 5 bis 5,5 Mrd. Euro gesehen.



Einem Bericht von Bloomberg zufolge stehe Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) kurz vor der Entscheidung über einen Börsengang seiner Schwerlast-Sparte. Es werde erwartet, dass sich der Aufsichtsrat von Daimler heute treffe, um die Angelegenheit zu besprechen. Der Börsengang könnte in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 stattfinden. Unter Verwendung von Aktienmultiplikatoren für schwere Lkw-Einheiten anderer Automobilunternehmen könnte Daimlers Einheit mit rund 29 Mrd. Euro bewertet werden. (03.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte legen weiter zu, da die Konjunkturgespräche in den Vereinigten Staaten an Fahrt gewinnen, so die Experten von XTB.Die europäischen Indices seien den dritten Tag in Folge gestiegen, wobei der DAX-Future zu Beginn des europäischen Kassahandels auf bis zu 13.980 Punkte gestiegen sei. Später seien die Gewinne zwar wieder abgebaut worden, aber die Indices in Europa würden weiterhin über den Schlusskursen vom Dienstag notieren.