Unternehmensnachrichten



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) habe gestern eine Kapitalerhöhung angekündigt. Das Unternehmen werde 10,2 Millionen neue Aktien bei institutionellen Investoren platzieren. Das Angebot sei zu einem Preis von 43,85 Euro pro Aktie angeboten worden und habe zu einem Erlös von 447 Millionen Euro geführt. Die neuen Aktien würden am 16. Oktober an der Frankfurter Börse gehandelt. Darüber hinaus habe Covestro eine Aufwertung bei Kepler Cheuvreux erhalten. Das Finanzdienstleistungsunternehmen habe die Empfehlung für die Aktie von "neutral" auf "kaufen" erhöht. Das Kursziel sei von 41 auf 54 Euro angehoben worden.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe gesagt, dass sein Geschäftsbereich "Mobilität" Aufträge für Stadtbahnen im Wert von fast 400 Millionen Euro erhalten habe. Die Auslieferungen würden 2025 beginnen. Der Vertrag umfasse einen Wartungsservice für 24 Jahre.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe eine Aufwertung bei Kepler Cheuvreux erhalten. Das Finanzdienstleistungsunternehmen habe die Empfehlung für die Aktie von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel sei von 51 auf 63 Euro angehoben worden. (14.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices verbuchen am Dienstagmorgen Gewinne, so die Experten von XTB.Die Gewinne seien jedoch recht gering und die meisten Indices würden immer noch unter dem Niveau bleiben, welches zu Beginn der Woche verzeichnet worden sei. Für heute seien keine wichtigen makroökonomische Veröffentlichungen geplant, aber Investoren würden im Laufe des Tages einige Reden von Mitgliedern der EZB und der FED hören können. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (um ca. 13:30 Uhr) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) (um ca. 14:00 Uhr) würden ihre Gewinne vor der US-Eröffnung bekannt geben, was sich auf die allgemeine Stimmung auswirken könnte.