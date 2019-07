Börsenplätze Siemens-Aktie:



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (11.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Nach massiven Protesten habe Siemens-Chef Joe Kaeser seinen ursprünglichen Plan verworfen, den Standort Görlitz bis 2023 zu schließen. Hätten zuvor noch rund 700 Jobs auf der Kippe gestanden, sei inzwischen ein neuer Innovations-Campus geplant. Bereits in der kommenden Woche solle das Maßnahmenpaket verabschiedet werden.Ganz ohne Stellenabbau gehe es zwar nicht, die meisten Arbeitsplätze der rund 700 Siemens-Mitarbeiter am Standort Görlitz seien jedoch vorerst gesichert, wie der Technologiekonzern mitgeteilt habe.Ursprünglich sollte das zur Kraftwerkssparte gehörende Industriedampfturbinen-Werk in Görlitz aufgrund des schrumpfenden Marktes für konventionelle Kraftwerkstechnik geschlossen werden. Weltweit wolle Siemens rund 6.900 Arbeitsplätze in der Kraftwerkssparte streichen, davon rund die Hälfte in Deutschland.Am kommenden Montag würden sich nun der sächsische Ministerpräsident Micheal Kretschmer, Kaeser und ein Vertreter der Fraunhofer-Gesellschaft treffen, um den "Zukunftspakt Siemens Görlitz" zu unterzeichnen.Der geplante Campus solle rund um die Themen der Wasserstoff-Technologien angesiedelt sein. Zu den genaueren Inhalten der Absichtserklärung habe sich Siemens zwar nicht geäußert, Wasserstoff sei aufgrund des Kohleausstiegs und der aktuellen Klimadebatte jedoch ein zukunftsweisendes Forschungsfeld, auf das die Industrie große Hoffnungen setze.Nachdem die Siemens-Aktie am Mittwoch unter die wichtige 200-Tage-Line bei 101,16 Euro gefallen sei, konnten die Papiere diese Unterstützung bereits im frühen Handel wieder zurückerobern."Der Aktionär" meint: Siemens-Chef Joe Kaeser treibt den Konzernumbau weiterhin voran und stellt das Unternehmen für die Zukunft neu auf. Bereits investierte Anleger sollten an der Aktie festhalten, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link