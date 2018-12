ISIN Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (21.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Wettbewerbshüter wollten die Zugfusion zwischen Siemens und Alstom weiterhin verhindern. Auch wenn die Bedenken der EU nach wie vor nicht nachvollziehbar seien, werde es immer wahrscheinlicher, dass der Zusammenschluss scheitere. Denn in einem entscheidenden Punkt wolle der deutsche Industrekonzern wohl auch künftig nicht nachgeben. Siemens solle bereit sein, Lizenzen auf ältere Hochgeschwindigkeitstechnologien zu vergeben. Auf die neue Plattform Velaro Novo, die noch nicht auf dem Markt sei, wolle Siemens allerdings nicht verzichten.Die EU-Behörden würden nicht einsehen, dass der chinesische Weltmarktführer CRRC nach Europa dränge. Langfristrig wrede Europa ohne Fusion voraussichtlich den technologischen Anschluss verlieren. Der Zusammenschluss könnte nun jedoch durchaus platzen. Das Mobilitätsgeschäft habe für Siemens aber nicht die entscheidende Bedeutung. Anleger sollten an Bord bleiben und den engen Stoppkurs bei 95 Euro beachten. Die Impulse für Neueinsteiger würden weiterhin fehlen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:97,77 EUR -0,63% (21.12.2018, 13:48)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:97,77 EUR +0,29% (21.12.2018, 14:01)