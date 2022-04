Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (04.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens gehöre am Montag zu den schwächsten Aktien im DAX. Inzwischen sei die Erholung, die nach dem Abverkauf Ende März eingesetzt habe, längst beendet. Auch ein Ritterschlag von RBC könne dem Kurs keine Impulse setzen. Die Skepsis angesichts der Rezessionsgefahr überwiege noch immer.Für die kanadische Bank RBC gehöre Siemens zu den aussichtsreichsten Werten im laufenden Jahr. Die Aktie sei neu in die "Top 30 Global Ideas for 2022" aufgenommen worden. Als Grund nenne Analyst Mark Fielding die Vereinfachung der Konzernstruktur in den vergangenen fünf Jahren, die sowohl bei der Marge als auch beim Wachstum für mehr Attraktivität gesorgt habe. Sein Kursziel laute 150 Euro.Deutlich skeptischer sei Barclays-Analyst Lars Brorson. Er sehe "Rezessionswolken" aufziehen und halte es deshalb für unvermeidlich, dass die Investitionsgüterkonzerne ihre Jahresziele zurechtstutzen würden. Wegen der steigenden Kosten und der zu erwartenden konjunkturellen Abkühlung in H2 habe er seine Schätzungen und auch das Kursziel von 141 auf 129 Euro gesenkt. Das Rating laute angesichts des kaum vorhandenen Potenzials "Underweight".Eine Rezession würde natürlich auch Siemens treffen. Allerdings sei der Konzern durch den inzwischen starken Fokus auf Digitalisierung gut aufgestellt, um auch eine Krise zu meistern. Langfristig erscheine das gegenwärtige Niveau der Aktie ohnehin attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: