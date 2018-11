Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

103,22 EUR -0,23% (09.11.2018, 08:48)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (09.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Volker Stoll, CEFA und Senior Investment Analyst von der LBBW:Volker Stoll, CEFA und Senior Investment Analyst der LBBW, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) von 120 auf 112 EUR.Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft habe im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 bei 2,145 Mrd. EUR verharrt (Konsens 2,091 Mrd. EUR) und damit dennoch die Erwartungen leicht übertroffen. Der Nettogewinn sei wegen höherer Steuern, ungünstiger überwiegend nichtoperativer (!) Sondereffekte bei Konzernposten und höherer Minderheitenanteile um 46% auf 681 Mio. EUR gesunken.Zwar habe neben Digital Factory (+17%) vor allem auch Power and Gas (+13%) einen attraktiven Auftragseingang verzeichnet. Der Auftragseingang sei aber auf Konzernebene organisch "nur" noch um 5% (Q3 21%, erste neun Monate +18%1). Auch blieb die Nachfrage aus China (10% Umsatzanteil) mit einem Wachstum von 7% in Q4 auf solidem Niveau gewachsen. Zwar werte das Management die Abkühlung noch nicht als Vorboten für eine strukturelle Schwäche. Insgesamt aber dürfte das allgemein abkühlende Industrieklima auch bei Siemens Bremsspuren hinterlassen. Vor allem der zyklische Teil der digitalen Fabrik könnte hiervor betroffen werden. Relativierend zu erwähnen sei, dass die Automatisierungstechnik aktuell Marktanteile gewinne.Die Margen für 2019 dürften wegen des überproportionalen Wachstums der Digitalen Fabrik und einer anhaltenden Tendenz zu einer höheren operativen Ertragskraft z.B. bei der Division Mobility oder Gebäudetechnik am unter Ende der Guidance um etwa 60 BP und am oberen Ende um 160 BP steigen. Die Marge dürfte zumindest in den nächsten drei bis sechs Monaten noch von einem freundlichen zyklischen Umfeld profitieren. Die Analysten der LBBW würden im Zuge der Q4-Berichterstattung ihre EPS-Prognose für 2019 von 6,87 EUR auf 6,49 EUR senken (einschließlich Abfindungskosten von 405 Mio. EUR). Grund seien etwas höhere zentrale Posten und Minderheiteneffekte. Die EPS-Guidance für 2019 liege im Bereich von 6,3 EUR je Aktie bis 7,0 EUR vor Abfindungen (0,37 EUR bis 0,49 EUR je Aktie).Im Rahmen niedrigerer Marktmultiples würden die Analysten der LBBW das auf einer Sum-of-the-Parts-Bewertung basierende Kursziel von 120 EUR auf 112 EUR senken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:103,52 EUR +0,76% (08.11.2018, 17:35)