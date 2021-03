Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

139,88 EUR +2,48% (18.03.2021, 15:59)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

139,90 EUR +2,88% (18.03.2021, 15:45)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (18.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, rät zum Kauf der Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF).Siemens habe in den letzten Jahren eine Verschlankung der Unternehmensstruktur initiiert, die einen Fokus auf strukturelle Wachstumsbereiche ermögliche. Es sei davon auszugehen, dass der neue CEO Busch diesen Kurs fortführe.Die letzte Hauptversammlung habe einen historischen Einschnitt in der Unternehmensgeschichte markiert. Nach acht Jahren an der Spitze sei CEO Joe Kaeser zurückgetreten und habe seinem Nachfolger Roland Busch die Zügel überlassen. Kaeser habe die Verschlankung der Organisationsstruktur angestoßen und Unternehmensteile abgespalten (die sog. "fleet of ships"-Strategie). Des Weiteren habe Siemens unter seiner Führung viele Jahre vor vergleichbaren Konkurrenten das Potenzial von Industriesoftwareerkannt und dadurch einen beachtlichen Vorsprung im Markt aufgebaut.Kaeser habe auch die Unternehmenskultur geprägt - weg von reinem Umsatzdenken Richtung Ertrag, Verbesserung der Transparenz und Kommunikation mit den Investoren. Es sei zu erwarten, dass sein Nachfolger Busch, der seine Karriere bei Siemens bereits 1994 begonnen und die eingeschlagene langfristige Unternehmensstrategie als Vorstandsmitglied mitgestaltet habe, fortführe. Allerdings werde die sukzessive Verlagerung Richtung SaaS (software-as-a-service) deutlich – ein Bereich, der bei dem kommenden Kapitalmarkttag im Juni im Fokus stehen werde.Der Großkonzern Siemens habe in den letzten Jahren seine behäbigen Organisationsstrukturen erfolgreich aufgebrochen und einen Wachstumspfadeingeschlagen, unterstützt von etlichen Akquisitionen und Dekonsolidierungen. Die so verschlankte Organisationsstruktur werde um die zukunftsträchtigen Bereiche Digital Industries und Smart Infrastructure gruppiert. Es seien noch einige Hausaufgaben zu erledigen, mitunter ein umfassendes Kostensenkungsprogramm.Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity