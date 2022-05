Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Wie viele andere Aktien sei auch Siemens Healthineers im turbulenten Marktumfeld zuletzt unter die Räder gekommen. Doch trotz der anhaltenden Probleme mit den Lieferketten habe der Medizintechnikkonzern nun starke Zahlen zum zweiten Quartal 2021/22 präsentiert und die Prognose erneut angehoben. Die Aktie lege im frühen Handel leicht zu.Dank weiter über den Erwartungen liegenden Verkäufen von Antigen-Schnelltests zum Nachweis von Covid-19 dürften die vergleichbaren Umsätze um 5,5 bis 7,5 Prozent steigen. Zuvor sei der Konzern von drei bis fünf Prozent ausgegangen. Ausgeklammert seien dabei Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erwarte Healthineers für 2021/22 (per Ende September) jetzt bei 2,25 Euro bis 2,35 Euro, nach zuletzt 2,18 Euro bis 2,30 Euro.Das zweite Geschäftsquartal sei deutlich stärker ausgefallen, als von Analysten erwartet. Neben dem sprudelnden Geschäft mit den Schnelltests habe Healthineers von der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian profitiert. Die Erlöse seien um rund 38 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro gestiegen, auf vergleichbarer Basis habe das Plus bei 15,8 Prozent gelegen. Die Umsätze seien im zweiten Quartal nur geringfügig durch Covid-19-Restriktionen in China sowie Störungen in den Lieferketten beeinträchtigt gewesen, habe es geheißen. Das bereinigte operative Ergebnis habe um 47 Prozent auf 980 Millionen Euro zugenommen. Unter dem Strich habe Healthineers auch dank einer niedrigeren Steuerquote mit 583 Millionen Euro 30 Prozent mehr verdient.Die Zahlen seien deutlich besser als befürchtet. Die Lieferkettenprobleme hätten sich weniger stark ausgewirkt als etwa die Vorgaben des Wettbewerbers Philips hätten befürchten lassen.