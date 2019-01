Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

34,965 EUR +0,03% (10.01.2019, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.de (10.01.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Zäher Jahresauftakt - AktienanalyseDie Aktie von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) stand in dieser Woche unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen VeröffentlichungDas Papier sei auf den tiefsten Stand seit Oktober gefallen. Grund seien schlechte Nachrichten vom US-Konkurrenten Medtronic gewesen. Die Finanzchefin habe ihre Aktionäre auf ein geringeres Gewinnwachstum eingestimmt als bislang für das im Mai beginnende Geschäftsjahr erwartet worden sei. Anleger würden für Siemens Healthineers nun offenbar Ähnliches befürchten. Ein Börsianer habe jedoch angemerkt, dass die Aussagekraft für das Geschäft der Siemens-Tochter, die sich vor allem auf medizinische Bildgebung und Diagnostik fokussiere, nur sehr begrenzt sei. Und auch das als Belastung angeführte hohe Dollar- und Steuerniveau lasse sich nicht auf den MDAX-Konzern übertragen. Er rechne von der Währungsseite sogar mit leichtem Rückenwind und zudem positiven Auswirkungen der US-Steuerreform.Wer wissen will, wie es um Siemens Healthineers bestellt ist, wird sich nicht mehr lange gedulden müssen: Das Unternehmen wird seine Geschäftszahlen für das erste Quartal am 29. Januar vorlegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2019)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:34,89 EUR -0,24% (10.01.2019, 19:33)