Mit Blick auf die Aktie könnte eine bereits hohe Bewertung jedoch abschreckend wirken. Mit einem KGV von 21 lägen die Erwartungen an das Healthineers-Papier deutlich höher als bei den Aktien vergleichbarer deutscher Unternehmen, wo das KGV im Schnitt zwischen 15 und 16 liege. Das könnte darauf hindeuten, dass ein großer Teil der vielversprechenden Ziele für das angelaufene, neue Geschäftsjahr schon im Kurs enthalten seien. (Analyse vom 13.12.2018)



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Was macht das Papier so stark? - AktienanalyseOliver Götz von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Mit einem Plus von 26 Prozent seit März mit kurzen Unterbrechungen auf großer Klettertour, den jüngsten Strauchler aus dem Oktober vollständig korrigiert, das Ende August aufgestellte Rekordhoch von 39,80 Euro wieder fest im Blick. Schaue man allein auf den Chart der Aktie von Siemens Healthineers, käme man wohl kaum darauf, dass der deutsche Aktienmarkt gerade dabei sei, sein schlechtestes Ergebnis seit der Finanzkrise 2007 und 2008 einzufahren. Das Papier der Siemens-Tochter, an der die Mutter noch immer die klare Mehrheit der Anteile halte, sei eines von ganz wenigen, das sich 2018 im Vergleich fast schon bravourös geschlagen habe.Bleibe die Frage nach dem Warum. Was mache das Medizintechnikunternehmen bei Anlegern so beliebt? Wie sei in einem - inzwischen kann man wohl fast sagen katastrophalen Börsenumfeld - eine Kurssteigerung von über 20 Prozent möglich? Und das, wo doch auch die Zahlen von Siemens Healthineers zuletzt nicht unbedingt zu glänzen vermocht hätten?Zuvorderst dürfte es wohl ein äußerst gelungener Mix aus noch immer intakter Wachstumsfantasie auf der einen und sicheren, regelmäßigen Einnahmen auf der anderen Seite sein. Die Erlanger schließlich würden mit ihren modernen Medizintechnik-Systemen ein Feld abdecken, das immer mehr an Bedeutung gewinne. Das Unternehmen beeindrucke ihn durch seine vielfältigen und bedeutsamen Innovationen in den Segmenten Ultraschall, Röntgen und Magnetresonanztomographie, habe so erst vor kurzem Berenberg-Analyst Scott Bardo geschrieben.Zudem scheinen die für Healthineers bedeutenden Geschäftsfelder wenig berührt von den derzeit am Markt vorherrschenden Rezessionsängsten. Menschen schließlich würden nicht auf einmal seltener krank werden und damit weiterhin eine bestmögliche Versorgung erwarten, zu der am Ende auch der Einsatz der besten medizintechnischen Geräte gehöre. Und davon würden nicht wenige von Siemens Healthineers stammen. Auffällig zudem: 55 Prozent der Umsätze seien zuletzt wiederkehrend gewesen, seien aus Servicegebühren, Verbrauchsmaterialien und der Instandhaltung gekommen. In den Bereichen Imaging und Advanced Therapies seien es 40 Prozent gewesen, in der Diagnostics-Sparte sogar 90 Prozent. Damit würden dem Unternehmen mehr als die Hälfte der Umsätze als vergleichsweise sicher gelten, was viele Investoren besonders in konjunkturell schwierigeren Zeiten freuen dürfte.Bislang scheine der Plan aufzugehen. Mit rund 1.000 ausgelieferten Systemen hätten die Erlanger im Geschäftsjahr 2017/2018 die selbstgesteckten Ziele erreicht, das um Währungseffekte bereinigte Umsatzwachstum habe im vierten Quartal bei positiven drei Prozent gelegen. Im laufenden, neuen Geschäftsjahr solle sich die Zahl der ausgelieferten Systeme auf bis zu 2.500 mehr als verdoppeln. Damit befinde man sich auf einem guten Weg, bis Ende 2020 7000 Systeme auszuliefern, habe sich Vorstandschef Bernd Montag jüngst sehr zuversichtlich gezeigt.Das sei er auch mit Blick auf die Gesamtperformance seines Unternehmens: "Wir legen die Messlatte ein Stück höher", habe er gesagt. So solle das Umsatzplus im Geschäftsjahr 2018/2019 irgendwo zwischen vier und fünf Prozent liegen (2017/2018: Vier Prozent), die bereinigte operative Marge von 17,2 auf bis zu 18,5 Prozent steigen und das Ergebnis je Aktie um 20 bis 30 Prozent zulegen. Dabei würden sie in Erlangen auch weiter auf ihren Vorzeige-Bereich Imaging setzen, sprich dem der bildgebenden Systeme. Im vierten Quartal seien hier die Erlöse mit einem Plus von sechs Prozent am deutlichsten gestiegen.An ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr glaube auch HSBC-Analyst Richard Latz. Die starke Dynamik beim Auftragseingang und die steigenden Margen hätten ein weiteres positives Jahr erwarten lassen, so der Experte. Sein Kursziel für die Aktie habe er von 39,50 auf 43 Euro angehoben. Bei dem derzeitigen Kurs von rund 38 Euro entspräche dies immerhin noch einem Aufwärtspotenzial von 13 Prozent. Kollege Daniel Wendorff von der Commerbank gebe selbiges Kursziel aus. Er habe sich sowohl von den positiven Gewinnperspektiven, als auch von bereits im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallenen Umsatz- und Gewinnzahlen angetan gezeigt.Es laufe also alles in allem ziemlich gut bei Siemens-Vorzeigetochter. Eine ohnehin schon hervorragende Marge könnte sich nicht zuletzt mit einer erfolgreichen Atellica-Etablierung noch weiter verbessern. Darüber hinaus mangele es dem Unternehmen nicht an Innovationsfreude und mögliche Übernahmen könnten dabei helfen, das Wachstumstempo mindestens zu halten, wenn nicht gar zu beschleunigen. Zudem würden sie bei Healthineers die Kosten senken und Sparmaßnahmen durchführen wollen.