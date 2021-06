Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (24.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Im ohnehin freundlichen Marktumfeld steche Siemens Healthineers am Donnerstag noch positiv hervor. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns profitiere von einem Aktienrückkaufprogramm und zähle zu den stärksten Werten im MDAX. Dank der Kursgewinne sei einmal mehr ein neues Rekordhoch erreicht worden.Erst in der vergangenen Woche seien die Papiere der Siemens-Tochter erstmals über die 50-Euro-Marke geklettert. Nun folge also das nächste Rekordhoch. Der Konzern habe derweil bekannt gegeben, dass in der kommenden Woche der zuletzt beschlossene Aktienrückkauf starten solle. Bis maximal 28. Januar 2022 sollten Aktien im Wert von maximal 170 Millionen Euro erworben werden - die Obergrenze liege bei sechs Millionen Aktien. Diese sollten für aktienbasierte Vergütungen und Belegschaftsaktienprogramme verwendet werden.Bereits zu Wochenbeginn habe Healthineers eine auf zehn Jahre angelegte Kooperation mit Prisma Health bekannt gegeben. Diese konzentriere sich auf South Carolina in den USA und beinhalte Innovationen im Gesundheitswesen, die Entwicklung von Arbeitskräften sowie die Verbesserungen der Gesundheitsversorgung der von Prisma betreuten Patienten und Gemeinden. Finanzielle Details seien dazu aber nicht veröffentlicht worden.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link