Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (11.02.2021/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Leichte Gewinnmitnahmen - ChartanalyseDie Aktie von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) fiel im März 2020 auf ein Tief bei 28,50 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei eine Rally gestartet, welche zu einem neuen Allzeithoch bei 47,26 EUR geführt habe. Im Mai 2020 habe nach diesem Hoch eine ausführliche Korrektur auf 35,57 EUR eingesetzt. Nach einer mehrwöchigen Bodenbildung im Anschluss an dieses Tief habe Anfang Dezember 2020 eine dynamische Rally eingesetzt. Am 2. Februar 2021 habe der Aktienkurs das Hoch aus dem Mai 2020 durchbrochen. Am 8. Februar habe er sein aktuelles Allzeithoch bei 49,98 EUR markiert. Seitdem komme es zu leichten Gewinnmitnahmen.Diese Gewinnmitnahmen könnten noch etwas andauern. Dabei könnte die Siemens Healthineers-Aktie in Richtung 47,26 EUR abfallen. Wenn sie dort wieder nach oben drehe, dann bestünde eine gute Chance auf eine weitere Rally in Richtung 60,00 EUR. Sollte die Aktie allerdings stabil unter 47,26 EUR abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 44,52 EUR oder sogar 41,45 EUR drohen. (Analyse vom 11.02.2021)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:48,50 EUR -0,52% (11.02.2021, 08:39)